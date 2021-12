Klaudia El Dursi stresuje się nagraniami do kolejnego "Hotelu Paradise"! "Jestem PRZERAŻONA"

W związku z tym, że niebawem ruszają nagrania do kolejnej, piątej już edycji kontrowersyjnego formatu, bydgoszczanka zaczyna przygotowywania do wyjazdu. Logistycznie zagraniczna wyprawa stanowi dla niej nie lada wyzwanie, El Dursi opuści bowiem Polskę na cztery miesiące.

Progres w pakowaniu żaden i w ogóle jakikolwiek progres żaden, w czymkolwiek. Jestem trochę przerażona , bo ten tydzień minie absolutnie błyskawicznie - żaliła się ostatnio na Instastories, dodając nieco zrezygnowana: Przenieść swoje życie na cztery miesiące to naprawdę jest straszne wyzwanie. Nie wiem, jak to ogarnę...

Przynajmniej, jak już dojadę do celu i jestem w tym miejscu, do którego się pakowałam, to mam absolutnie wszystko. Nic mnie nie zaskoczy - wyjaśnia z dumą, następnie przechodząc do prezencji otrzymanych zapewne za darmo dresów.