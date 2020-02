Klaudia El Dursi ujawnia kulisy "Hotelu Paradise": "TVN WYNAJĄŁ SZAMANA, żeby przepędzić deszcz!"

Klaudia El Dursi wyrasta na nową gwiazdę TVN-u. Choć nie dotarła co prawda do ścisłego finału programu Top Model, to jednak szefostwo stacji dostrzegło w niej medialny potencjał, przez który obdarowało ją własnym programem. A mowa oczywiście o Hotelu Paradise, którego premierowy odcinek widzowie mogli zobaczyć zaledwie kilka dni temu.