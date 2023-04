Klaudia Halejcio pieje z zachwytu. "Forbes" napisał o jej narzeczonym: "Kochanie, jestem dumna!" (FOTO)

Iza 46 min. temu zgłoś do moderacji 147 3 Odpowiedz

Boze, czy ona chociaz podstawowke skonczyla? Co to znaczy zawrzec glos? Albo, ze przedstawiciele rzadu sie wstawili? Wstawic to sie mozna po kilku kielichach;-))))) Gdyby glupota umiala fruwac. Zenada. I my to czytamy.