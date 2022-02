Klaudia Halejcio w kosmicznym płaszczu i saszetką za prawie 20 TYSIĘCY ZŁOTYCH dokazuje z koleżanką (ZDJĘCIA)

Klaudia Halejcio co prawda do show biznesu dostała się za sprawą grywania w serialach, ale od lat bardziej aniżeli aktorką, jest influencerką. 31-latka prężnie działa zarówno na Instagramie, jak i TikToku. To właśnie tam dzieli się swoją codziennością z wartej 9 milionów willi.