Klaudia Janas z "Na sygnale" dokonała COMING OUTU: "Nie chcę się bać, być, kim jestem"

Patrzę na te obrzydliwe komentarze poniżej i zastanawiam się gdzie jest moderator tego portalu który powinien usuwać hejt. Gdyby sprawa orientacji seksualnej która nadal kojarzy się tylko z sexem nie była w Polsce takim problemem, to i coming outy nie były by potrzebne. Osoby bardziej lub mniej znane robią to, żeby po pierwsze w pełni zacząć siebie akceptować, a po drugie dają odwagę tym, którzy mierzą się z wieloma problemami natury psychicznej bo uważają że są gorsi z powodu orientacji. Orientacji się nie wybiera- jest ona biologiczna, nie mówię oczywiście o szaleństwie z zaimkami i brakiem tożsamości z żadną z płci to to już zaszło za daleko. Ale bycie gejem lesbijka biseksualista czy trans jest czymś całkowicie normalnym.