Robert Czerwik dokonał coming outu! "Niektórzy wciąż udają, że nie są gejami"

Patrząc na ostatnie 20 lat, można odnieść wrażenie, że sytuacja osób nieheteronormatywnych w naszym kraju uległa pewnej prawie. Co prawda politycy nadal nie wprowadzili związków partnerskich, ale to, że ktoś jest "innej" orientacji seksualnej, wzbudza już znacznie mniejsze poruszenie w społeczeństwie niż np. w latach 90.

Robert Czerwik dokonał coming outu

Mimo to w show-biznesie wiele homoseksualnych gwiazd nadal ukrywa się w tzw. szafie. W piątek na swój publiczny coming out zdecydował się Robert Czerwik - projektant mody uwielbiany przez polskich celebrytów. W rozmowie z Plejadą przyznał, że do ujawnienia światu prawdy o sobie przymierzał się już od dłuższego czasu.

Z myślą o tym, czy zrobić coming out, borykam się od ok. dwóch lat. Jak dotąd nie czułem w 100 proc., że to już ten czas. Teraz, gdy jestem bardziej aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych, przede wszystkim TikToka, widzę, co tam się dzieje i dostrzegam problem, jaki wciąż mamy jako społeczeństwo. To, w jaki sposób mówi się o osobach homoseksualnych, jak bardzo wulgarne i piętnujące są to określenia, przeraża mnie i zasmuca - przyznał.

Robert Czerwik o innych osobach homoseksualnych w show-biznesie

Czerwik wierzy, że publiczne coming outy mogą pomóc m.in. homoseksualnym osobom zwłaszcza z małych miast, które czują się osamotnione i niezrozumiane w okresie dojrzewania. Niestety, co jakiś czas nadal słyszymy w mediach o samobójstwach lub próbach samobójczych osób szykanowanych za odmienną orientację.

Projektant dobrze wie, że w show-biznesie jest wielu gejów, którzy nie zdecydowali się na publiczne opowiedzenie o orientacji.

Tak naprawdę nie ma wielu "wyoutowanych" gejów. Mogę ich wyliczyć na palcach obu rąk i mi ich nie zabraknie. Wciąż istnieje coś takiego jak strach przed tym, jak to wpłynie na dalszą karierę. [...] Z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej, szczerze mówiąc, wkurza mnie, że niektórzy wciąż udają, że nie są gejami. Skoro to ukrywają, to dają znak, że homoseksualizm to coś nienormalnego - mówił.

Życie prywatne Roberta Czerwika

Projektant wyznał, że obecnie się z kimś spotyka. Zdementował też mit, jakoby geje szukali jedynie krótkoterminowych relacji. Sam był w kilku wieloletnich związkach.

Nikt nie myśli o tym, że związek jednopłciowy to też miłość, przyjaźń, wsparcie, wspólne przygotowywanie śniadania, zakupy, sprzeczki i plany na przyszłość. Dokładnie to samo, co występuje w związku heteroseksualnym - podkreślał w odniesieniu do ostatnich skandalicznych słów Różala o osobach ze społeczności LGBT+.

Jak dodał, nie boi się, że po coming oucie straci klientki. Wśród projektantów mody jest bowiem wielu homoseksualistów. Czerwikowi zależy jednak na tym, aby uświadamiać Polaków, że geje, tak jak lesbijki, różnią się od siebie, wymykają się stereotypom i mogą wykonywać przeróżne zawody.

