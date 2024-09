Marcin "Różal" Różalski rozprawia o ludziach LGBT i kwestii płci: "Nie lubię debilizmu". Wojewódzki: "Zamieniasz ludzkie dramaty w satyrę"

Marcin "Różal" Różalski to postać, która już od lat budzi spore emocje. Dużo mówiło się o jego sukcesach sportowych i zaangażowaniu w pomoc zwierzętom, ale także o poglądach, które wielu uznaje za kontrowersyjne. Jeśli ktoś nie miał jeszcze wyrobionego zdania, to miał szansę to zmienić po wtorkowym odcinku show Kuby Wojewódzkiego.

Różal na kanapie u Wojewódzkiego. Tak mówił o wielopłciowości

Dyskusja zaczęła się od podziękowań Różala do prowadzącego, który swego czasu stanął w jego obronie. Przekonywał, że tak właśnie powinno wyglądać koleżeństwo. Potem rozmowa zeszła na tematy światopoglądowe i to w dość nieoczekiwany sposób.

Też bym wolał, żebyś do mnie zwracał się "profesor" - zaczął, a Kuba zrobił wielkie oczy. Ja w dzisiejszych czasach, w modzie identyfikowania się jako na przykład jako hipopotami, ja się identyfikuję jako profesor. Profesor Różalski. Ale co, mowa nienawiści? Nie jestem profesorem? Identyfikuję się jako profesor.

Czy to jest twój podjazd do wielopłciowości? - zapytał Wojewódzki.

Tak - odpowiedział Różal, a na pytanie, czy "źle się z tym czuje", rzucił: Nie lubię debilizmu. Podam ci przykład, wstaję rano, patrzę w lustro: "O k**wa, ale jestem za**bistą d*pą" - brawo! Kocham twoją seksualność, że się tego nie wstydzisz! Ale, k**wa, ty wstajesz rano, patrzysz w lustro, mówisz tak: "Jestem k**wa Napoleon Bonaparte". Okej, proszę o przyjazd karetkę, tu mamy Napoleona...

Prowadzący zasugerował, że Różal "zamienia ludzkie dramaty w satyrę", ale zrobił się chaos i odpowiedź nie padła. Na pytanie o biologiczne składniki płci jego gość odpowiedział natomiast: "Tak, jest kobieta i mężczyzna". Na wspomnienie o płci zewnętrznej, psychicznej czy genotypowej Różalski wybrał już ostrzejsze słowa.

To już uważam, że są choroby psychiczne - skwitował.

Następnie Wojewódzki wspomniał o paraolimpijczykach i zapytał, czy sami sobie wybrali ten los. Gdy już padło, że nie, nawiązał do osób LGBT+ i tu znowu zrobiło się gorąco.

Ale poczekaj, ty nie mów o "ludziach LGBT", są homoseksualiści, są lesbijki, tak? Są ludzie transpłciowi, którzy zmieniają płeć, ale płeć masz stałą, ty możesz zrobić z siebie faceta czy kobietę, ale ty jesteś mężczyzną czy kobietą, rozumiesz? Nie można zmienić płci, nie można zmienić biologii, nie można.

Gorąco po odcinku Wojewódzkiego z Różalem. Internauci są podzieleni

Jednocześnie Różal zapewnił, że jest za różnorodnością i nie godzi się na przypinanie mu łatki homofoba. Nie zgodził się też z uwagą, że jego poglądy są "skrajne", bo sam określa je jako "normalne".

Ja uwielbiam różnorodność. Super, że są ludzie tacy, tacy, mają takie wyznanie, takie preferencje seksualne. Przede wszystkim niech nie starają się mnie tym zainteresować i niech nie mówią mi, że to, co oni robią, jest normalne.

Dyskusja oczywiście toczyła się dalej, ale wspomniany przed chwilą fragment opublikowano na Instagramie jako rolkę, co miało być zachętą do zapoznania się z całością rozmowy. Opinie po odcinku są jednak bardzo mocno podzielone. Jedni ostro krytykują jego słowa, inni wyraźnie mu kibicują.

"Nie mogliśmy słuchać tych jego krzyków i przełączyliśmy na inny program, koleś dno...", "Program upada, by kogoś takiego zaprosić...", "Ludzie, którzy piszą "Brawo Różal" mają tak samo zerowe pojęcie o temacie, jak on... Mnie nie jest nawet przykro, tylko żal, że można być tak niedoinformowanym", "Plecie głupoty, żeby zebrać poklask i co, udało mu się?" - padło w komentarzach.

"Mam takie samo zdanie, jak ten profesor", "Każdy może mieć swoje zdanie. To chyba nazywa się demokracja", "Mówi, jak jest, mimo że obecnie to jest passe", "Brawo Różal" - oklaskują go z kolei ci drudzy.

Oglądaliście?

