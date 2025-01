Kobieta oszukana na "na Brada Pitta" cierpi teraz na depresję i nie ma gdzie mieszkać. Próbowała popełnić samobójstwo

O pochodzącej z Francji 53-latce, która myślała, że oświadczył jej się Brad Pitt, rozpisuje się cały świat. Anne padła ofiarą oszusta, który wykorzystał sztuczną inteligencję, by podszyć się pod słynnego aktora. Przekazała mu 830 tys. euro, co doprowadziło ją do ciężkiej depresji, bezdomności i braku środków do życia.