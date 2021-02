Kolega Julii S. z "Hotelu Paradise" usłyszał zarzuty za narkotyczny rajd. Po wypadku próbował schować się na przystanku autobusowym

Ostatnie Walentynki nie były zbyt romantyczne dla Julii S., uczestniczki drugiej edycji Hotelu Paradise. Jej chłopak nie zatrzymał się do kontroli drogowej, uciekł policjantom, a w efekcie - rozbił luksusowego mercedesa na warszawskiej ulicy. Po wszystkim usiłował udawać, że to nie on, ale ukrywanie się na przystanku autobusowym jakoś nie pomogło. Trafił do aresztu.