Kolega Julii z "Hotelu Paradise" prowadził mercedesa pod wpływem kokainy i uciekał przed policją! Modelka była pasażerką...

operator 24 min. temu

Agentka "celebrytki"? Czyli dziś każdy aktor filmów paradokumentalnych jest "celebrytą"? Hotel Paradise to nic innego jak udział w filmie paradokumentalnym, takie same umowy z aktorami. Takie same scenariusze. Tak proszę Państwa, scenariusze! A co wy myśleliście, że to wszystko spontan? buahhah Może w większości, jeśli chodzi o dialogi. Menagerka? Posikałem się ze śmiechu! Nawiasem mówiąc, uczestnicy tych show, to zwykłe patusy. Pracowałem przy jednym z takich projektów, więc wiem o czym mówię.