TYLKO NA PUDELKU: Tak wygląda raj, w którym zamieszkali uczestnicy 3. edycji "Hotelu Paradise" (ZDJĘCIA)

Kilkanaście dni temu do oblężonego w tym roku przez polskich celebrytów Zanzibaru przyleciała Klaudia El Dursi. Celebrytka poinformowała, że przyleciała na wyspę na długie 4 miesiące. Nie zjawiła się tam jednak, by wypoczywać. Jako gospodyni Hotelu Paradise Klaudia swoją obecnością dała sygnał do rozpoczęcia zdjęć do 3. edycji show.