Sonia i Artur z "Hotelu Paradise" SĄ PARĄ? (FOTO)

Hpa 13 min. temu

Nie są razem ale myśle że Sonia ma jakąś obsesje na jego punkcie bo to ina wrzuca takie rzeczy żeby ludzie myśleli że się całują albo że jej się oświadcza. Myśle że Sonia ma bardzo niskie poczucie wartości i to że w hotelu nikt nie chciał się z nią parować tylko to pogorszyło a przez takie akcje zaklina rzeczywistość. Poza tym Artur powiedział że chyba by oszalał jakby był z kimś takim jak Sonia.