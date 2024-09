Kolejny kryzys u Szostaków? Przestali obserwować się na Instagramie. Akop WYMOWNIE skomentował zdjęcia Sylwii z Kubańczykiem

Najśmieszniejsze jest to, że Zarówno Burneika jak i Akop dodatkowo Synthol stosowali aby te muskuły jeszcze większe były nawet przy wyprostowanych rękach. To jest chore. Nie dość, że sterydy anaboliczne (syntetyczny testosteron i pochodne oraz syntetyczny hormon wzrostu) to jeszcze Synthol. To są freaki nie poważni ludzie. Nie wiedzą na czym się wybić, to niepoważnie traktują swoje zdrowie i jeszcze do związków się pchają. Niepoważnie traktują siebie, to i związki niepoważne a nawet tyoksyczne. Nie zasługuja na to, by o nich gadać i pokazywać. Na prawdę takich osób jest więcej.