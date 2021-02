Komiczka Celeste Barber parodiuje zdjęcie Kendall Jenner w mikro-majtkach. "INFEKCJA POCHWY GRATIS" (FOTO)

Hugo 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Ta Kendall to bezmózg na tle tej rodzinki, robi im tylko za manekina do ich własnych biznesów bo sama nic nie ma. Siostry mają firmy, właściwie każda oprócz niej ma jakiś dochodowy biznes a ta jest tylko wynajmowana by mogła zareklamować ich produkty. Widać, że to najmniej lubiana córka Kris.