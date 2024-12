Koniec spekulacji. Harry przyznaje, że William ODRADZAŁ mu ślub z Meghan: "Miałem nadzieję, że nasza czwórka będzie się dogadywać"

A co ma innego do roboty, jak tylko wywlekać swoje żale ? Przecież Harry nie ma normalnej rodziny. Od ok. 2-ch lat mieszka Sam po hotelach i wynajętych mieszkaniach przez BetterUp. Nie ma swoich dzieci z Rachelą. Nie ma żadnych obowiązków. Od czasu do czasu spotyka się TYLKO biznesowo z Rachelą. Teraz jak do Niego dotarło, że nie mają już góry pieniędzy i wierzyciele upominają się o zwrot pożyczek i innych zobowiązań, TO "dawał nogę" od Racheli i działa SOLO , bo łatwiej Mu naciągać naiwnych frajerów.