Kourtney Kardashian była ZŁA na Kendall Jenner, gdy ta nazwała ją... NAJGORSZYM rodzicem z całej dynastii!

Myślę że o tym czy ktoś jest dobrym rodzicem świadczy zachowanie jego dzieci. Khloe ma długo wyczekiwane dziecko więc jest mu w pełni oddana i dziecko jest grzeczne z tego co zauważyłam. Córka kylie zdaję się być bardzo szczęśliwym i pogodnym dzieckiem co może świadczyć że ma szczęśliwy dom i dobrych kochających rodziców. Dzieci Kim też zdają się być ułożone i widać że jest troskliwą i dobrą mamą (north ma humorki bo to charakter po tatusiu). Dzieci Kourtney mimo że w bogatym to trzeba przyznać że w patologicznym domu się chowały. Rodzice się kłócili, ojciec lubi używki, rozstanie, ona ciągle beczała to na dzieciach się odbiło to wszystko. Po tym że córka nie ma szacunku do dorosłych i ich bije, Mason też wyzywa papatazzi i to słowami niestosownymi do jego wieku, najmłodszy też łobuzuje to skądś to wynieśli (bo cała trójka jest nie grzeczna). Rodzice zamiast ich zganic za zle zachowanie to się śmieją albo ich bronią. Kourtney może dbać o ich dobre odżywianie ale to nie świadczy że jest dobrym rodzicem.