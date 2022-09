Kourtney Kardashian pokazuje, jak wygląda jej ciało BEZ RETUSZU. Internauci doceniają szczerość: "Jesteś piękna!" (FOTO)

Meg 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

szkoda, że nie udało im się zaciążyć, ale in vitro to nie jest rozwiązanie dla wszystkich. Tak na prawdę, to przy in vitro jest 10% szansa na powodzenie. Myślę, że w ich wypadku lepiej by było wynająć surogatkę.