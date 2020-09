"Krągła" uczestniczka "Top Model" komentuje swój udział w programie: "W Polsce ludzie albo nie słyszeli o modelkach plus size, albo KRYTYKUJĄ"

Monia 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Sorry, ale modeling plus size to niezdrowa propaganda otyłości. Na zachodzie nie radzą sobie z tą plagą, więc koncerny zaczynają na tym zararabiać. Skoro rozmiar plus size jest ok, to proponuję iśc dalej. Niech będą szpitale plus size, autobusy dla ludzi w tym rozmiarze, auta, samoloty oraz cała infrastruktura. Sama jestem normalnej budowy. Ale wkurza mnie dorabianie ideologii do własnego lenistwa. Może 5 - 10 % ludzi otyłych jest chorych i otylość stanowi efekt choroby, natomiast reszta ludzi grubych to lenie i obżartuchy. W dodatku nie pozwalający nic powiedzieć na swój temat, przewrażliwieni na temat swojej otyłości, ale wyzywający innych. Nazywają ludzi faszystami, zwłaszcza zaś tych, którzy zwracają uwagę na problemy wynikające z otyłości. Dostaje się szczupłym, że to kościotrup, wieszaki,plastiki itp. Grubi uznają, że im wolno więcej. I zasłaniają się rzekomymi chorobami, tylko, że "leczą je" colą, frytkami i tłustym, kalorycznym jedzeniem.