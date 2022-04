Kris Jenner w końcu ZMIENIŁA FRYZURĘ. Zmiana na plus? (ZDJĘCIA)

Kris Jenner można zarzucić wiele, nie da się jej jednak odmówić podziwu godnej żyłki do interesów. To właśnie nestorka rodu Kardashian skutecznie wylansowała piątkę pociech, czym zasłużyła na słynny już przydomek "momager". W kuluarach mówi się, że to właśnie mama Kim nakłoniła córkę do nagrania słynnej sekstaśmy.