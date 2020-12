"Król". Dawid Podsiadło wystąpił w najnowszym odcinku serialu: "Nikt tak pięknie nie śpiewa o chęci obicia mordy"

Emitowany na antenie Canal+ Król to w ostatnim czasie bez wątpienia jedna z najgłośniejszych produkcji telewizyjnych w Polsce. Serial na motywach powieści Szczepana Twardocha budzi wśród widzów i krytyków spore emocje, a przez niektórych już nazywany jest rodzimą odpowiedzią na kultowe Peaky Blinders .

W ubiegłym tygodniu w sieci zadebiutował 6. odcinek Króla . Tym razem do obsady produkcji dołączył niespodziewany gość. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią reżysera Jana P. Matuszyńskiego w jednej ze scen pojawił się... Dawida Podsiadło . Wokaliście powierzono rolę muzyka.

No aż przewijałam, bo nie wierzyłam - przyznała w jednym z komentarzy na profilu reżysera fanka.

Gdy przeczytałem "Króla", to byłem bardzo poruszony i szczęśliwy, że trafiłem na tak piękną opowieść. Postanowiłem wyznać te uczucia autorowi powieści, który wysłuchał mnie i nawet się uśmiechnął. Minęło parę lat, a moja radość miała okazję powrócić ze zdwojoną siłą, gdy dostałem wiadomość: "Dawcio, robimy ten serial. Mówiłeś, że jeśli będziemy robić i zmieścisz nam się w wizji, to żeby dać Ci znaka (...) Chcesz mignąć?" - czytamy we wpisie wokalisty.