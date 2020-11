Tomasz Raczek miażdży film "Erotica 2022": "OMIJAĆ Z DALEKA!"

Produkcja opowiada o losach kobiet w utopijnej rzeczywistości , w której są one zmuszane do macierzyństwa, a ich seksualność jest piętnowana.

Sztuka tworzenia nowel filmowych to sztuka sama w sobie. To nie jest to samo, co długi film, tylko krótki. Wyjątkowo ważna jest tu architektura opowieści: konstrukcja, dyscyplina, solidność wykonania w szczegółach. Tymczasem mamy tu nudne, feministyczno-artystowskie mazanie się w duchu dystopii. Bez dowodów ciekawej wyobraźni ani artystycznych osiągnięć. Na końcu zaś ponurą zemstę na mężczyznach, taką jakby "Seksmisję" na śmiertelnie poważnie. Szkoda, wielka szkoda, bo każda z wymienionych pań zasługuje na szacunek i coś lepszego w swojej filmografii - napisał słynny krytyk filmowy.