Królewski biograf gorzko o Meghan Markle: "Od początku miała plan, żeby ODEJŚĆ Z RODZINY KRÓLEWSKIEJ"

Urodzenie w rodzinie królewskiej to nie był wybór Harrego. Może po prostu był tym wszystkim zmęczony psychicznie? W tej rodzinie były tragiczne momenty jak śmierć jego matki. Romans ojca..... To William przejmie tron więc ja bym dała już im spokòj. Chcą żyć normalnie choć " normalnie" to nigdy nie będzie. Zakochał się w Megan i dobrze że ja z tamtąd zabrał jeśli uważał to za słuszne. Jak bardzo to jest dla niej krzywdzące gdy czyta że to wszystko przez nią. Jaka ogromną cenę zapłaciła za ten związek. A miłość nie wybiera. Jeszcze przezez te wszystkie bzdury i osadzanie jej doprowadzicie kiedyś do tragedii bo nikt z kamienia nie jest. Tak więc wy wszyscy mądrale nie śpicie z nimi w luzku i nie wiecie jak jest to są tylko wasze spekulacje i domysły a człowieka łatwo zniszczyć osadami.