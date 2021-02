Książę William jest PRZERAŻONY wywiadem Oprah Winfrey z Harrym i Meghan Markle. Dziwicie się?

jasne 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

brytole jej nienawidzą i jeśli naplotą na royalsów nikt im nie uwierzy i tak, a znienawidzą tym razem ich oboje jeszcze bardziej i będzie zakaz wstępu do uk... też mi wielkie halo, wallis simpson też tak bardzo kochała księcia, że aż znaleźli jej listy, które pisała do ex męża z wygnania z Francji opisując swoje męki z nim, wiekiej miłości z jej strony też nie było... poczytajcie, a meghan zniszczą nim ta się jeszcze na dobre zaczęła, kwestia czasu, wiecie że Diana miała zagrać w Bodyguard 2? I miała mieć romatyczne sceny z Kevinem? rok czasu dopinali wszystko i nagle ten okropny wypadek... dziwne, oni są za mało inteligetni żeby wiedzieć, że historia lubi się powtarzać i to bardzo często