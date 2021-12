Królowa Elżbieta II REZYGNUJE ze świątecznej tradycji. "Nie wierzę, że zostanie KOMPLETNIE SAMA"

Boże Narodzenie to czas, który głównie spędza się w gronie bliskich. Tak do tej pory było również w rodzinie królewskiej. Wszyscy spotykali się w posiadłości Sandringham w Norfolk. Niestety, tegoroczna Wigilia będzie prawdopodobnie wyglądać zupełnie inaczej niż pozostałe. Wszystkiemu ma być winna trwająca pandemia koronawirusa i rozprzestrzenianie się mutacji Omikron.

Decyzja, którą podjęła królowa Elżbieta , jest związana z bezpieczeństwem jej samej oraz pozostałych członków rodziny. W tym roku postanowiono spędzić święta na zamku Windsor w nieco mniejszym gronie niż zazwyczaj. "The Sun" dotarł do źródła, które uchyliło rąbka tajemnicy na temat planów królowej Elżbiety II.

Nie zdziwiłbym się, gdyby książę Karol i Camilla, książę Andrzej i ewentualnie książę Edward i Sophie Wessex, a może i inni [...] dołączyli do niej [Królowej Elżbiety II przyp. red.] na lunch - stwierdził królewski komentator w rozmowie z "The Sun".

Bardziej prawdopodobne jest to, że będzie to tuzin osób, a nie 30, tak, jak w Sandringham. [...]. Nie wierzę, że zostanie kompletnie sama, więc jestem pewien, że niektórzy członkowie rodziny dołączą do niej tego dnia - dodał.