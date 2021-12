Królowa Elżbieta WYPROSIŁA Baracka Obamę z przyjęcia! Miała ważny powód

Kunta Kinte 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Prezydentura Barack Obama był jedną z najgorszych w historii USA. Jego polityka, a zwłaszcza wobec Afryki Północnej doprowadziła do olbrzymiej migracji ludności do Europy, co odczuwamy do dziś!