Królowa Elżbieta II w ukwieconym kapeluszu zwiastuje nadejście wiosny (ZDJĘCIA)

Królowa Elżbieta II powoli wraca do publicznych wystąpień w ramach pełnionych obowiązków głowy państwa. Zaszczepiona przeciwko koronawirusowi monarchini pojawiła się w środę pod pomnikiem The Royal Australian Air Force niedaleko miasta Egham z okazji setnych urodzin Australijskich Sił Powietrznych. To zaledwie trzecie takie wystąpienie królowej od marca 2020 roku, a pierwsze w 2021 roku.