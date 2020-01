Królowa Elżbieta II ZACHOROWAŁA. Zrezygnowała ze spotkania, w którym bierze udział co roku od... 77 lat

Co gorsza, wszystko wskazuje na to, że "występek" rodziców małego Archiego mocno odbił się na zdrowiu 93-latki. Jak podaje Daily Mail, od 1943 roku królowa co roku uczestniczy w spotkaniu Instytutu Kobiet Sandringham, jednak w czwartek 93-latka musiała zrezygnować z corocznej wizyty ze względu na przeziębienie. Monarchini zwykle dołącza do członkiń WI na herbatę i ciasto, a następnie cierpliwie słucha wszystkich przemówień.