Krystian Ochman nie chciał wystąpić na Sylwestrze TVP? Telewizja wysyła sprostowanie: "Nikt takiej propozycji nie składał"

DOBROBYT 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Do waszego głównego hasła ABORCJA NA ŻĄDANIE (najlepiej na telefon, od 13. roku życia!) dołóżcie drugie: UWOLNIĆ SŁAWKA! To Sławomir Nowak, „złoty chłopiec” Platformy Obywatelskiej - przyjaciel, wychowanek, najbliższy współpracownik premiera Donalda Tuska – który niewinny od ponad 4 miesięcy siedzi wrzucony do kazamatów PiS i jest tam torturowany. Kiedy wydobędziecie „pięknego Sławka” z aresztu, najlepiej wysadzając w powietrze wszystko i wszystkich wokół, dajcie mu sztandar z „błyskawicą” i niech poprowadzi was obok równie zasłużonej i uczciwej bojowniczki Marty Lempart do pełnego zwycięstwa nad PiS! Donald Tusk przyjedzie na białym koniu z Brukseli razem ze swoją Bieńkowską, zostanie prezydentem RP, Nowak wicepremierem i ministrem finansów, a premierem będzie Marta Lempart. Nastaną lata dobrobytu i szczęśliwości…