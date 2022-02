Krystian Ochman o tym, co spotkał w Polsce: "Nieraz ktoś CHCIAŁ MNIE POBIĆ, bo myślał, że jestem Z UKRAINY"

Show biznes usłyszał o Krystianie Ochmanie , gdy ten wygrał 11. edycję "The Voice of Poland" , tym samym otrzymując oprócz nagrody pieniężnej kontrakt z wytwórnią. Fani wokalisty mogą cieszyć się dzisiaj nie tylko jego debiutancką płytą, ale również informacją o starcie muzyka w eliminacjach do tegorocznej Eurowizji . Piosenka "River" napisana specjalnie na tę okazję w mgnieniu oka osiągnęła sukces i sprawiła, że Krystiana spotkały pochwały z całego świata.

Media pokochały głos i charyzmę Ochmana , nie zmieniło to jednak faktu, że piosenkarza nie zawsze spotykają przychylne opinie. 22-latek większość swojego życia spędził w Stanach Zjednoczonych , dlatego po przyjeździe do Polski w wieku 18 lat zderzył się z zupełnie inną rzeczywistością. Jak przyznał w jednym z wywiadów, Amerykanie są zdecydowanie bardziej otwarci na rozmowę i poglądy, podczas gdy Polacy potrafią rzucać obcym przechodniom ostre spojrzenia bez powodu .

Ukradkowe spojrzenia to nie jedyna przykrość, której zwycięzca "The Voice of Poland" doświadczył w ojczyźnie swoich rodziców. W ciągu swojego pobytu w Polsce musiał stawić czoła werbalnym zaczepkom, a nawet groźbom pobicia. Rozmawiając z redaktorem serwisu Plejada, Ochman cofnął się pamięcią do nieprzyjemnych sytuacji, w których o mało co nie doszło do rękoczynów, ponieważ komuś nie podobał się... jego amerykański akcent: