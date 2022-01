Krystian Ochman gorzko o życiu w Polsce: "Czasem stresują mnie NIEPRZYJAZNE spojrzenia na ulicy"

Ale 10 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Nie przesadzajmy USA to kraj pozerów, fałszu i sztuczności. To ich fine, i love you, great, excited, i wiele innych to zwykły blef. To nic nie znaczy, są uśmiechnięci i pomocni ale tylko w teorii. Ja co dzień usłyszysz raczej, sory, thats not my problem. To taka fasada. Byłam tam i naprawdę czasami mocno bylam zdziwiona. Te amerykanskie filmy pokazują fikcje, a my to łykamy.