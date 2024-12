Krystian Ochman wytknął Szpakowi, że ten przestał go obserwować. Michał odpiera zarzuty: "Nie możemy SPOUFALAĆ SIĘ z podopiecznymi"

Michał Szpak uciął kontakt z Krystianem Ochmanem

Nie odnoszę się do tego w żaden sposób, bo to jest sytuacja, w której my, trenerzy, w ogóle nie możemy spoufalać się z osobami, które są naszymi podopiecznymi i każdy prowadzi swoją karierę. (...) Dla mnie dziwne jest to, że taka osoba jak Krystian Ochman obserwuje, kto go lajkuje, albo kto go nie lajkuje, dlatego, że ja osobiście nie obsługuję tej strony, więc jest to dla mnie sytuacja, która... Dobrze, że było ci przykro. Po prostu - powiedział.