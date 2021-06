Krystian z "Hotelu Paradise" żali się na NIEUDANY BOTOKS! "Broda poszła do dołu, ale TYLKO Z JEDNEJ STRONY" (FOTO)

Krystian Ferretti jest zwycięzcą trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Choć co prawda jak w przypadku tego typu programów bywa jego relacja z poznaną w show Basią niemal od razu po finale przeszła do historii, Włoch może liczyć na zainteresowanie mediów, które stara się do cna wykorzystywać.

Krystian działa przede wszystkim w mediach społecznościowych. To właśnie za pośrednictwem instagramowego profilu podzielił się ostatnio z fanami swoim dramatem. Okazuje się, że 27-latek ma za sobą... nieudany zabieg "upiększający".

Kochani, chciałbym się z wami podzielić czymś, co przez bardzo długi czas nie dawało mi spokoju i po części dalej mnie martwi - zaczyna w niedzielnym wpisie bohater "Hotelu", szybko przechodząc do sedna sprawy:

Równe dwa miesiące temu miałem wykonywany zabieg wolumetrii linii żuchwy, który polega na wstrzyknięciu pod skórę naturalnego kwasu hialuronowego, żeby uwydatnić jej zarys. Robiąc to, zaproponowano mi również wstrzyknięcie w brodę czegoś, co opuści trochę brodę i że będzie to spoko wyglądało - relacjonuje, jak skusił się na dodatkowe "wstrzyknięcie czegoś w brodę".

Na początku było wszystko super, ale po kilku dniach zaczęło się dziać coś dziwnego. Okazało się, że to był botoks, który zamiast coś poprawić, to pospinał mięśnie brody, doprowadzając do sytuacji, że broda poszła do dołu, ale tylko z jednej strony, ciągnąc usta do dołu i powodując, że się krzywo ustawiają… - żali się, jako dowód zamieszczając wideo i zdjęcie, na którym widać opisane przez niego mankamenty.

Niby takie coś się czasem zdarza i do trzech miesięcy powinno samo odpuścić. Minęły dwa i jest trochę lepiej, ale na początku wstydziłem się do kogoś buzię nawet otworzyć… - kontynuuje zaniepokojony ekschłopak Basi, kwitując: Mam nadzieje, że za miesiąc zapomnę o tym zabiegu. Żałuję, że zamiast zaakceptować się w 100%, posunąłem się do czegoś takiego.

Przypominamy, że Krystian nie jest jedynym uczestnikiem formatu TVN7, który po opuszczeniu zanzibarskiego hotelu skusił się na zabiegi mające "poprawić" urodę.

