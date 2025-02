Krystyna Janda zapytana o "Taniec z Gwiazdami": "Czemu mi Pani TAK ŹLE ŻYCZY?"

Była propozycja do jury, ale nie tu akurat, tylko w ogóle. Po pierwsze, nie można tam być sobą , a to jest podstawowy warunek, ponieważ moim głównym hasłem jest: "Bądź prawdziwa". Wszystkie show mają napisane scenariusze, a nawet członkowie jury muszą je wypełniać. Nie wyobrażam sobie, że dostałabym polecenie, żeby pokłócić się z członkiem jury, aby podbić atmosferę tego odcinka.

Poza tym nie widzę siebie w roli oceniającej moich kolegów. Robię to jako szefowa fundacji, ale to są nasze spektakle. Natomiast nie widzę siebie publicznie krytykującej kogokolwiek za to, że nie umie tańczyć, a nie jest tancerzem. Także niech się wszyscy bawią dobrze. Rozumiem, że to jest taka zabawa, i że koledzy zgadzają się na ustępstwa wizerunkowe, ale ja nie muszę tego robić - powiedziała w programie na kanale "Showbiz z Grabowską".