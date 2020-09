Krzysztof Bosak ZOSTANIE OJCEM! "To już SIÓDMY miesiąc!"

Monikk 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 6 Odpowiedz

BOSSU ZRANIŁEŚ MNIE😁😁😁😁, ZRANIŁEŚ MNIE NA WSKROŚ hihihihi☺️☺️☺️☺️. Oczywiście życzę wam wszystkiego co najlepsze😙😙😙😙, zdrówka dla kruszynki😍❤️bo jest to najważniejsze. Ehhhh wszystko co piękne to pozajmowane😋😋😋😋najpierw Międlarku a teraz Bossu, co za psi żywot😁😁😁😁😁.