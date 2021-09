Krzysztof Ibisz wspomina ślub i pokazuje zarekwirowane gościom smartfony: "Dziękujemy za zabawę BEZ TELEFONÓW" (ZDJĘCIA)

Gffg 37 min. temu zgłoś do moderacji 19 21 Odpowiedz

Trzeba było zaprosić ludzi zaufanych. Gdyby ktoś odebrał mi na weselu telefon, to bym z niego wyszła. Nikt normalny nie grzebie na weselu w telefonie, a brak zaufania do gości jest jak policzek. Równie dobrze mogli przyspawać sztućce, żeby goście nie ukradli. To w podobnym stylu.