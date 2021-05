Krzysztof Krawczyk Junior nie spotkał się z matką przed JEJ ŚMIERCIĄ! "Czekała na sygnał, płakała"

ehh 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Klasyka, toksyczny rodzic który albo zostawił, albo trzeba było z nim urwać kontakt przez jego zachowania, zawsze sobie przypomina przed śmiercią że ma dziecko i zaczyna się koncert. Kilka telefonów dziennie, próby wręczania niechcianych prezentów, które potem się wypomina, zwłaszcza jak dziecko ich nie przyjęło, szantażowanie na spadek, żeby dziecko przyjechało i podpisało jakieś papiery, uderzanie ze wzmożoną siłą kiedy są okazje urodzin, imienin, świąt etc i zawsze w tle reszta toksycznej rodzinki która wysłuchuje relacji z tych prób i kręci głową na niewdzięczność tegoż dziecka. Jak Pani Halina tak dobrze chciała dla syna, rozumiała swoje błędy, to dlaczego stworzyła przed swoją przyjaciółką jego obraz jako niewdziecznego syna który przyjechał tylko po kase? Skoro chciała kase dać, czemu teraz kasa jest dowodem niewdzięczności i powodem do obgadywania? Toksyny. A ojca który pomyślał żeby kazac synowi mieszkać z obcą babą, to już w ogóle nie skomentuje.