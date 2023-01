Książę Harry dzieli się intymnymi szczegółami pochówku swojego nienarodzonego dziecka. "Poszliśmy w sekretne miejsce"

Książę Harry i Meghan Markle szczerze o utracie dziecka

W 2020 roku Meghan Markle przeżywała najtrudniejsze chwile w swoim życiu. To właśnie wtedy straciła ciąże. O traumatycznym przeżyciu opowiadała m.in. w obszernym eseju przygotowanym dla "New York Timesa".

Książę Harry za rodzinną tragedię obwiniał tabloidy. W jednym z odcinków dokumentalnego serialu "Harry i Meghan" wskazał, że działania brytyjskiego "Mail on Sunday" wywołały u Meghan silny stres, który mógł doprowadzić do poronienia. Gazeta opublikowała wcześniej prywatny list Meghan zaadresowany do ojca. Księżna rozpoczęła sądową batalię z wydawcą. Zdaniem jej męża było to dla kobiety tak trudne i stresujące przeżycie, że mogło doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia oraz utraty ciąży.