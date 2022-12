Książę Harry obwinia tabloidy o to, że Meghan Markle PORONIŁA! "Straciła dziecko przez to, co usiłowali jej zrobić"

Książę Harry obwinia tabloidy o to, że Meghan Markle poroniła

W nowych odcinkach dokumentu książę Harry wspomniał o trudnym momencie w życiu żony, jakim było poronienie. W 2020 roku księżna straciła dziecko, o czym wspominała publicznie w tekście opublikowanym na łamach "New York Timesa". Teraz Harry twierdzi, że co prawda nie ma na to dowodów, ale jest pewien, że była to wina mediów i toczącego się procesu z jednym z tabloidów .

Wierzę, że moja żona poroniła przez to, co zrobili. Czy wiemy na pewno, że to było przyczyną? Oczywiście, że nie. Ale pamiętajmy, że było to wynikiem stresu, braku snu, momentu, w którym zaszła w ciążę. Ja to rozumiem tak, że straciła dziecko przez to, co usiłowali jej zrobić - zapewnił Harry.