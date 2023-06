Książę Harry wspomina wizytę w klubie ze striptizem. Zażądał, aby naga tancerka przypominała jego dziewczynę

Wwww 34 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Co do śledzenia, to niekoniecznie prawda, bo w Polsce też się dowiesz od pr....tek, tancerek erotycznych, czy bywalców nocnych klubów kto znany tam bywa i co robi. To są zwykłe plotki. Ktoś myśli, że osoba, która pokazuje piersi za pieniądze jest wzorem cnót, moralności? Tak samo handlarze marychą często przechwalają się przed kumplami kto znany u nich kupuje i później ci kumple powtarzają kolejnym osobom. Może nie każda plotka jest prawdziwa, ale ludzie muszą o czymś rozmawiać. Nawet pracownica pogotowia na grupie pisała o młodym Murańskim, a niektórzy od najgorszych elementów, by chcieli dyskrecji. Lekarz nie zawsze będzie dyskretny, a tancerka erotyczna, która nie musi posiadać żadnych kwalifikacji, która sobie zrobi reklamę, że znani do niej przychodzą, a i tak zawsze będzie mieć pracę jeśli ma warunki fizyczne. Na prywatnych grupach jest pełno zdjęć klientów takich kobiet, w sensie pracownic se....nych. Niektóre nawet dla bezpieczeństwa na początku prywatnego spotkania przesyłają na grupę zdjęcie zrobione potajemnie z kim są, by w razie zaginięcia, czy zamordowania koleżanki miały. To niebezpieczna praca. Zresztą nie tylko one, bo niektórzy taksówkarze też tak robią, jeśli czują, że ktoś może ich pobić, okraść, zabić. Zdjęcia, czy filmy do chmury, kto wsiadł albo przesyłane do znajomych. Klienci nawet nie muszą wiedzieć. Czy zdjęcie jest później kasowane, to inna sprawa.