Książę Karol był rozczarowany, ale nie zaskoczony "odejściem" Meghan Markle z rodziny królewskiej

Mmmmmmm 11 min. temu

Czytałam że Loreal wycofuje słowa jasny i biały z opisów kosmetyków. czy ten świat zwariował? Czy to żart? Czy ktoś z Was o tym słyszał? Jeśli lewactwo wygra to u nas będzie jak na zachodzie:( wstyd będzie być białym katolikiem heteroseksualnym.