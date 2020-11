Książę Karol obchodzi 72. URODZINY! (ZDJĘCIA)

Dziś rodzina królewska może więc w spokoju oddawać się swoim obowiązkom, w sobotę 14 listopada "royalsi" mieli za to powody do świętowania. Tego dnia przypadają bowiem urodziny księcia Karola, który w tym roku skończył 72 lata. Z okazji święta najstarszego syna królowej Elżbiety w sieci pojawiły się już pierwsze życzenia złożone przed przedstawicieli monarchii.

72-letni książę Karol jest najstarszym z czwórki potomków Elżbiety II i księcia Filipa, co jednocześnie czyni go pierwszym w kolejce do brytyjskiego tronu. W brytyjskich mediach od dawna pojawiają się głosy, że w roli króla znacznie lepiej sprawdziłby się książę William, który już przygotowuje się do przejęcia korony. Sam Karol ponoć nie ma jednak najmniejszego zamiaru rezygnować z tronu.