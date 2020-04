Książę William będzie wspierał Kate finansowo, jeśli się rozwiodą? Tabloid wieszczy: "Dzieci zostałyby Z OJCEM"

zazdrośnica 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Mówcie co chcecie, ale on jest piękna i cudnie się starzeje. Ma taką posągową, klasyczną urodę. Niestety, ja z moimi mankamentami nigdy nie miałam ładnej twarzy i to jest szalenie przykre. Zawsze kładłam nacisk raczej na to co w głowie, niż na wygląd. Mało tego, mam męża, który mnie kocha, którego pociągam i wiem, że to co teraz napiszę, będzie bardzo płytkie. No ale, od tego jest ta anonimowość. To koszmarnie ciężkie dla kobiety być brzydką. Przynajmniej dla mnie. Patrzę w lustro, staram się i widzę, że jak nawet stanę na rzęsach, nawalę na siebie tonę makijażu, to bez skalpela nigdy nikt mnie nawet ładną nie nazwie (poza moimi mężczyznami). No i tak 99% czasu mam to gdzieś, ale czasem jest mi tak zwyczajnie, po ludzku przykro. Poza tym, może są wyjątki, ale łatwym kobietom jest lżej w życiu. Znam nie jedną pustą głowę, która jest ładna i wiedzie jej się w życiu, dostaje wszystko na złotej tacy. No i znam masę szarych myszy, albo wręcz nieurodziwych pań, które coś sobą reprezentują, ale one są albo niewidoczne, albo wręcz traktowane z nadmierną surowością. Jakby bajki przekładały się na rzeczywistość: ładny= dobry, brzydki=zły i głupi. Więc tak, zazdroszczę tej kobiecie tego jak jest piękna, choć bez złośliwości. Raczej z lekkim zachwytem i ach... jak pięknie by było. No i szacun, że choć pewnie coś tam z sobą robi, to nie raczej nie widać tu wypełniaczy itp.