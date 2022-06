Książę William i książę Harry wciąż SĄ SKŁÓCENI? Nie zamienili ze sobą ani słowa

Sprawiedliwa 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Widzę w jej oczach złe emocje. Zazdrość, zawiść, że to nie ona jest No.1 z Harrym. Nie zna swojego miejsca w szeregu i za wszelką cenę chce być na świeczniku. To się nazywa desperacja. Harry jej się trafił jak ślepej kurze ziarno, inaczej nikt by jej nie znał na świecie oprócz jako aktorki z serialu Suits. Żyje według zasady „nie ważne co piszą, ale ważne że piszą”. Pozdrawiam