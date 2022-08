Książę William i księżna Kate zapisali dzieci do ELITARNEJ szkoły, gdzie czesne wynosi 118 TYSIĘCY ZŁOTYCH rocznie!

Kjgfdds 34 min. temu zgłoś do moderacji 24 0 Odpowiedz

Jeśli to za cały rok to nie tak znowu drogo. Polsko amerykańska Szkola w Warszawie tez kosztuje za rok 100000zl. Sprawdzałam bo chciałam przyjechać do Polski z rodzina na rok a córka chodzi do szkoły w stanach. A amerykańskie warunki to noe tak znowu dużo, na brytyjskie tez nie tak drogo. Przeliczanie funtów albo dolarów na złotówki kiedy ludzie żyją o zarabiają w funtach lub dolarach nie ma sensu, No chyba ze ktos przyjeżdża tam na krótko chce sie dorobić i wrócić do Polski, dla kogoś kto mieszka w tych krajach na stałe to są zupełnie inne pieniądze.