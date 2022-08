Znany komik poradził Kate Middleton, że... "powinna PRZYŁOŻYĆ" czteroletniemu Louisowi. Przesada?

Kola 1 godz. temu zgłoś do moderacji 224 41 Odpowiedz

Dzieci się nie bije. Dzieci czasem są niegrzeczne. To normalne. To normalny proces dorastania i kształtowania swojego ja który nie powinien być zatrzymany użyciem siły fizycznej bo to powoduje potem problemy z osobowością. To jest czas kiedy dzieciom się tłumaczy jak działa świat i że są zachowania dopuszczalne zawsze, dopuszczalne tylko w niektórych sytuacjach i nigdy nie dopuszczalne. Oczywiście kara jest elementem życia. Jeśli dziecko nie słucha to można wyciągnąć konsekwencje tak jak wobec dorosłych konsekwencje wyciąga np. policja czy sąd. Możesz mu np. odmówić przywileju oglądania kreskówki wieczorem ale nigdy przenigdy nie bój dziecka bo jedyne co osiągniesz to zaburzenia osobowości gdy dziecko dorośnie i wydasz w świat bardzo nieszczęśliwego dorosłego.