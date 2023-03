Książę William lata "NA BOGATO"! Ulubiony samolot Windsorów to cud techniki z wygodami dla najzamożniejszych

Szefu 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Przecież oni to robią tylko po to żeby to obrócić na swoją korzyść. Tak samo jak w gazetach i podręcznikach do dziś przy okazji tematyki drugiej wojny światowej wypisują że to Angole rozpracowali enigmę i niemiecki szyfr, a że w ich grupie był jakiś tam Polak to nieistotny szczegół o którym dociekliwi mogą sobie doczytać w fachowych źródłach, bo oni podają tylko nazwiska swoich dowódców. A Polacy naiwni do dzisiaj się nie nauczyli że u brytów jak i u ruskich liczy się tylko propaganda cudzym kosztem.