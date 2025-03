Książulo testuje dubajską czekoladę Zenka Martyniuka za 100 zł: "Przesłodzone. Niedobrze mi"

Pani Barbara Skrzypek, która zaczęła sypać PiS, zmarła krótko po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim. A przypominam, co Pan Kaczyński mówił w Mielcu podczas kampanii wyborczej. "Karzemy naszych ludzi. My karzemy tak ostro, że nawet w jednym wypadku kosztowało to człowieka życie, może nie będę wymieniał nazwiska, ale tak było. My jesteśmy naprawdę pod tym względem twardzi".