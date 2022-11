Księżna Kate ma swojego sobowtóra! Podobieństwo jest uderzające (ZDJĘCIA)

Od momentu, gdy Kate Middleton zaczęła spotykać się z księciem Williamem , znalazła się na językach ludzi, jak i mediów. Księżna, zgodnie z zasadami królewskiej rodziny, musi kreować nienaganny wizerunek i dbać o to, jak jest postrzegana przez opinię publiczną. Mimo że uchodzi raczej za sympatyczną i bezkonfliktową osobę, w mediach roi się od plotek na jej temat.

Heidi jest aktywna w mediach społecznościowych, a jej profil na Instagramie śledzi niemal 3 tysiące osób. Prywatnie 40-latka jest matką dwójki dzieci. Agan w jednym z wywiadów przyznała, że praca jako sobowtór sprawia jej dużo frajdy i jest dobrym źródłem dochodu. Zaznaczyła jednak, że nie jest on stały - w zależności od danego zobowiązania, zarabia od 500 do nawet kilku tysięcy funtów. Zdradziła, że na co dzień ludzie często proszą ją o selfie, myśląc, że spotkali na ulicy Middleton.