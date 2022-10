Były kamerdyner króla Karola III mówi o PRAWDZIWEJ TWARZY Kate Middleton: "Nie była taka jak INNI członkowie rodziny królewskiej"

Księżna Kate i książę William przed laty studiowali na tym samym uniwersytecie. Middleton była studentką historii sztuki, a William geografii. Królewscy biografowie przekonują, że nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, a wszystko zaczęło się od przyjaźni. Mimo że na początku niewiele mówiono o ich związku, to głośno było o rozstaniu w 2007 roku . Zerwanie okazało się jednak błędem, a para wróciła do siebie. Trzy lata później książę William poprosił Kate o rękę, a w 2011 w Opactwie Westminsterskim odbył się ślub zakochanych . Para doczekała się również trójki dzieci: George'a, Charlotte i Louisa.

To, co najbardziej podobało mi się w Kate, gdy była dziewczyną Williama i nie była częścią rodziny królewskiej, to to, że była dla mnie i pozostałych członków załogi uprzejma, przyjacielska, zabawna i często żartowała - przyznał w rozmowie.