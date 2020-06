Księżna Kate po raz pierwszy od TRZECH MIESIĘCY pokazała się publicznie (ZDJĘCIA)

Koko 37 min. temu zgłoś do moderacji 17 11 Odpowiedz

Ona pasuje do roli księżnej, super się odnalazł w swojej roli. Nie to Meghan, wyrachowana, cichociemna, najpierw ślub za miliony a potem zbuntowała Harrego do życia poza rodzina królewska. Ta to ma tupet. Kate wprowadził spokój, ład do rodziny królewskiej. Wydaje się być dobra, normalna osoba. Podoba mi się, jest ładna, elegancka, szczupła i niekoniecznie wydaje fortunę na ubrania a mogłaby.